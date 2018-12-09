Гол Бруну Алвеша спас «Парму» от поражения в матче с «Кьево» - Советский спорт
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    • Футбол09 декабря 2018 19:00Источник: «Советский спорт»

    Гол Бруну Алвеша спас «Парму» от поражения в матче с «Кьево»

    Футболисты «Пармы» сыграли вничью с «Кьево» (1:1) в домашнем матче 15-го тура чемпионата Италии.

    В составе гостей голом отметился нападающий Мариуш Стемпиньски (46-я минута). У хозяев поля отличился защитник Бруну Алвеш (53).

    Отметим, что на 73-й минуте с поля был удален защитник веронской команды Фабио Депаоли.

    После этой игры «Парма» набрала 21 очко и занимает десятую строчку в турнирной таблице серии А. «Кьево», имея в активе три балла, располагается на 20-м месте.

    В следующем туре «Парма» в гостях сыграет против «Сампдории», а «Кьево» на своем поле примет СПАЛ.

    #фк парма#алвеш бруну#серия а#фк кьево
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