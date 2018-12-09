Артем Дзюба: Конец года – все болячки усугубились окончательно

Футбол 09 декабря 2018 19:14 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

«Зенит» в рамках 17-го тура РПЛ играет с «Рубином».

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не попал в заявку на матч с «Рубином» из-за рецидива старой травмы.

«Небольшие проблемы. Конец года — все болячки усугубились окончательно. Я хотел сыграть и боролся до последнего.

Сейчас, конечно, расстроен, что не на поле. По сути, это первая игра в году, которую вынужден пропустить из-за того, что здоровье не позволяет», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

Отметим, что «Зенит» благодаря ничьей «Краснодара» с «Уфой» (1:1) уйдет на перерыв чемпионата России на первом месте, несмотря на игру с «Рубином».