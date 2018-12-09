Артем Дзюба: Конец года – все болячки усугубились окончательно - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Россия - Премьер-Лига
    17-й тур
    2-й тайм
    Зенит
    Рубин
    1
    2
  • ВХЛ
    ВХЛ - регулярный чемпионат
    окончен
    СКА-Нева
    ХК Тамбов
    8
    1
  • Италия - Серия А
    15-й тур
    окончен
    Эмполи
    Болонья
    2
    1
  • Италия - Серия А
    15-й тур
    окончен
    Парма
    Кьево
    1
    1
  • Италия - Серия А
    15-й тур
    окончен
    Удинезе
    Аталанта
    1
    3
  • Франция - Лига 1
    17-й тур
    окончен
    Страсбург
    Кан
    2
    2
  • ВХЛ
    ВХЛ - регулярный чемпионат
    окончен
    Динамо СПб
    ХК Саров
    3
    2
  • Германия - Бундеслига
    14-й тур
    окончен
    Майнц
    Ганновер-96
    1
    1
  • FIFA
    Товарищеские матчи (сборные)
    начало в 18:00
    Йемен
    Таджикистан
    0
    0
  • Испания - Примера
    15-й тур
    окончен
    Уэска
    Реал Мадрид
    0
    1
  • Англия - Премьер-лига
    16-й тур
    2-й тайм
    Ньюкасл Юнайтед
    Вулверхэмптон
    1
    1
  • Франция - Лига 1
    17-й тур
    2-й тайм
    Лилль
    Реймс
    0
    1
  • Италия - Серия А
    15-й тур
    1-й тайм
    Дженоа
    СПАЛ
    1
    1
  • Германия - Бундеслига
    14-й тур
    1-й тайм
    Боруссия М
    Штутгарт
    0
    0
  • Испания - Примера
    15-й тур
    1-й тайм
    Реал Сосьедад
    Вальядолид
    0
    0
  • Италия - Серия А
    15-й тур
    начало в 22:30
    Милан
    Торино
    0
    0
  • Испания - Примера
    15-й тур
    начало в 22:45
    Бетис
    Райо Вальекано
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    17-й тур
    начало в 23:00
    Сент-Этьен
    Марсель
    0
    0
    • Футбол09 декабря 2018 19:14Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Сметанникова Дарья

    Артем Дзюба: Конец года – все болячки усугубились окончательно

    «Зенит» в рамках 17-го тура РПЛ играет с «Рубином».

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не попал в заявку на матч с «Рубином» из-за рецидива старой травмы.

    «Небольшие проблемы. Конец года — все болячки усугубились окончательно. Я хотел сыграть и боролся до последнего.

    Сейчас, конечно, расстроен, что не на поле. По сути, это первая игра в году, которую вынужден пропустить из-за того, что здоровье не позволяет», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

    Отметим, что «Зенит» благодаря ничьей «Краснодара» с «Уфой» (1:1) уйдет на перерыв чемпионата России на первом месте, несмотря на игру с «Рубином».

    #дзюба артем#фк зенит#фк рубин#рпл#Футбол-Россия
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта