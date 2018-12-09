Андрей Аршавин: В «Рубине» собраны не такие качественные футболисты

Футбол 09 декабря 2018 19:20 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин вручил нападающему команды Себастьяну Дриусси приз «Лучшему игроку месяца» перед матчем с «Рубином».

Аршавин рассказал о награде Дриусси, а также оценил игру «Рубина».

«Каждый футболист будет доволен этим. Но, конечно, главную роль играет результат команды. Если она не будет побеждать, то все остальное уходит на второй план.

У тренера «Рубина» Курбана Бердыева есть своя философия, он ее исповедует и продвигает, это приносит результат. Другой момент — на данный момент в «Рубине» собраны не такие качественные игроки. Философия казанцев основана на дисциплине и реализации своих контрвыпадов», - цитирует Аршавина «Матч ТВ».