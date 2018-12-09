Никола Влашич: Представить себя игроком «Спартака»? Это исключено

Футбол 09 декабря 2018 19:29 Источник: «Российская газета» Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал атмосферу дерби со «Спартаком».

«Мне кажется, в Хорватии больше эмоций. У нас на дерби пиротехника, фанаты дерутся с полицейскими. Больше огня. В дерби ЦСКА со «Спартаком» я такого пока не почувствовал. Может, потому что только один раз сыграли с ними.

За месяц до матча все уже говорят о нем: партнеры по команде, тренеры. Знаю, насколько важно для болельщиков, чтобы мы обыграли именно «Спартак». Хотя такой ненависти, как между «Бокой» и «Ривер Плейтом», вроде как нет.

Представить себя игроком «Спартака»? Нет. Это исключено», - приводит слова Влашича «Российская газета».

В текущем сезоне 21-летний хорват провел за ЦСКА 19 матчей, в которых забил семь голов и сделал три результативные передачи.