«Челси» выступил с заявлением по поводу инцидента с участием болельщиков клуба и Стерлинга

Футбол 09 декабря 2018 19:50 Источник: ФК «Челси»

Руководство клуба опубликовало официальное заявление по поводу инцидента с участием болельщиков «Челси» и игрока «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга во время матча АПЛ.

«Мы осведомлены о произошедшем и располагаем видеозаписью инцидента. Мы проведем полное расследование и примем строжайшие меры в том случае, если это будет необходимо», - говорится в заявлении, опубликованного на официальном сайте команды.

Напомним, что Стерлинг подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов «Челси» (0:2) во время матча 16-го тура АПЛ.