Эден Азар: Приятно, когда ты побеждаешь команду, которая считается лучшей в стране

Футбол 09 декабря 2018 20:14 Источник: ФК «Челси»

Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал победу в домашнем матче 16-го тура чемпионата Англии над «Манчестер Сити» (2:0).

- Ощущения прекрасные, особенно после матча в середине недели, когда мы проиграли «Вулвз». Это был сложный матч, особенно в первом тайме, но во второй половине встречи мы контролировали игру, мы забили два мяча. Мы заслужили победу, и теперь нам необходимо продолжать в том же духе.

Когда проигрываешь, необходимо реабилитироваться, потому что мы «Челси». Когда мы проигрываем, мы хотим победить снова: для болельщиков, для руководства, для всех. Конечно, еще приятнее, когда ты играешь с командой, которая считается лучшей в стране, и побеждаешь. Мы получаем от этого удовольствие, - приводит слова Азара пресс-служба лондонской команды.

Добавим, что после этой победы «Челси» набрал 34 очка и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице АПЛ.