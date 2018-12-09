Н’Голо Канте: Думаю, «Манчестер Сити» – лучшая команда в Англии

Футбол 09 декабря 2018 20:19 Источник: ФК «Челси»

Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте прокомментировал победу в домашнем матче 16-го тура чемпионата Англии над «Манчестер Сити» (2:0).

- Самое важное – выкладываться полностью на поле. У нас были сложные моменты, но мы терпели, мы прикладывали усилия, а потом были вознаграждены двумя забитыми мячами. Мы довольны победой. Это очень приятное ощущение. Думаю, «Сити» – лучшая команда в Англии. Нам было важно реабилитироваться после поражения в среду. Мы все сделали правильно и надеемся продолжить так играть в следующих встречах, - цитирует Канте пресс-служба «Челси».

Добавим, что после этой победы «Челси» набрал 34 очка и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице АПЛ.