«Витесс» проиграл аутсайдеру чемпионата Голландии «Бреде»

Футбол 09 декабря 2018 20:37 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

«Бреда» принимала на своем поле «Витесс» в рамках 15-го тура чемпионата Голландии. Матч закончился победой хозяев со счетом 2:1.

Счет в матче на 45-й минуте открыл игрок хозяев Митчелл Те Вреде. На 72-й минуте счет сравнял Брайан Линссен, замкнувший головой передачу Вячеслава Караваева. Победу «Бреде» принес гол Арно Версейрен (84)

Отметим, что на 43-й минуте матча игрок «Витесса» Наварон Фор не реализовал пенальти.

После 15 туров «Витесс» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Голландии, имея в активе 22 очка. «Бреда» благодаря победе поднялась на 17-е место с 11 баллами.

В следующем туре команда Леонида Слуцкого примет дома «ВВВ-Венло», а «Бреда» сыграет на выезде с «Зволле». Оба матча пройдут 15 декабря.