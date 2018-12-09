Иван Игнатьев: «Краснодар» делает все возможное, чтобы попасть в Лигу чемпионов

Футбол 09 декабря 2018 20:47 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

«Краснодар» и «Уфа» сыграли вничью со счетом 1:1 в рамках 17-го тура российской премьер-лиги.

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев стал автором единственного гола своей команды.

«Игра была неплохой, результат не тот, который нам был нужен. Понятно, что нам нужна была победа. Она оставляла нам шансы подняться в турнирной таблице на первое место после этого тура. Нас подвела реализация. Три раза попали в штангу. Возможно, дело было в невезении. «Уфа» — оборонительная команда. С такими коллективами трудно играть. Счет не по игре, мы заслуживали победы.

Отличный год выдался для нас. Мы идем на втором месте в РПЛ, имеем все шансы попасть в Лигу чемпионов. Будем делать для этого все возможное», - цитирует Игнатьева «Матч ТВ».

После 17 туров «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко. «Уфа» идет на 14-м месте с 16 баллами.