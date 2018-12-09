«Ньюкасл» проиграл «Вулверхэмптону» в 16-м туре АПЛ

Футбол 09 декабря 2018 20:55 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

«Ньюкасл» в рамках 16-го тура английской премьер-лиги принимал дома «Вулверхэмптон». Матч закончился победой гостей со счетом 2:1.

Нападающий «Вулверхэмптона» Диого Жота открыл счет в матче на 17-й минуте. Счет сравнял Айозе Перес на 23-й минуте. Победу гостям принес гол Мэтта Доерти на второй компенсированной минуте второго тайма.

Отметим, что с 57-й минуты «Ньюкасл» играл в меньшинстве после удаления Деандре Йедлина.

После 16 туров АПЛ «Вулверхэмптон» занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. «Ньюкасл» с 13 баллами идет 15-м.

В следующем туре «Ньюкасл» сыграет в гостях с «Хаддерсфилдом», а «Вулверхэмптон» примет дома «Борнмут». Оба матча пройдут 15 декабря.