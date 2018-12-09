«Ньюкасл» проиграл «Вулверхэмптону» в 16-м туре АПЛ - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Россия - Премьер-Лига
    17-й тур
    окончен
    Зенит
    Рубин
    1
    2
  • Англия - Премьер-лига
    16-й тур
    окончен
    Ньюкасл Юнайтед
    Вулверхэмптон
    1
    2
  • Франция - Лига 1
    17-й тур
    окончен
    Лилль
    Реймс
    1
    1
  • Германия - Бундеслига
    14-й тур
    окончен
    Боруссия М
    Штутгарт
    3
    0
  • Италия - Серия А
    15-й тур
    окончен
    Дженоа
    СПАЛ
    1
    1
  • Испания - Примера
    15-й тур
    2-й тайм
    Реал Сосьедад
    Вальядолид
    1
    2
  • Италия - Серия А
    15-й тур
    начало в 22:30
    Милан
    Торино
    0
    0
  • Испания - Примера
    15-й тур
    начало в 22:45
    Бетис
    Райо Вальекано
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    17-й тур
    начало в 23:00
    Сент-Этьен
    Марсель
    0
    0
    • Футбол09 декабря 2018 20:55Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    «Ньюкасл» проиграл «Вулверхэмптону» в 16-м туре АПЛ

    «Ньюкасл» в рамках 16-го тура английской премьер-лиги принимал дома «Вулверхэмптон». Матч закончился победой гостей со счетом 2:1.

    Нападающий «Вулверхэмптона» Диого Жота открыл счет в матче на 17-й минуте. Счет сравнял Айозе Перес на 23-й минуте. Победу гостям принес гол Мэтта Доерти на второй компенсированной минуте второго тайма.

    Отметим, что с 57-й минуты «Ньюкасл» играл в меньшинстве после удаления Деандре Йедлина.

    После 16 туров АПЛ «Вулверхэмптон» занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. «Ньюкасл» с 13 баллами идет 15-м.

    В следующем туре «Ньюкасл» сыграет в гостях с «Хаддерсфилдом», а «Вулверхэмптон» примет дома «Борнмут». Оба матча пройдут 15 декабря.

    #фк ньюкасл#фк вулверхэмптон#апл
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта