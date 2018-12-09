Дубль Сорокина принес «Рубину» победу над «Зенитом»

Футбол 09 декабря 2018 20:55 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Зенита» уступили «Рубину» в домашнем матче 17-го тура чемпионата России со счетом 1:2.

В составе казанской команды дубль на свой счет записал защитник Егор Сорокин, поразивший ворота Андрея Лунева на 7-й и 50-й минутах. У команды из Санкт-Петербурга точным ударом с пенальти на 59-й минуте отметился полузащитник Леандро Паредес.

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После этой победы «Рубин» набрал 25 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Зенит», имея в активе 34 балла, продолжает лидировать в чемпионате.

В следующем туре «Зенит» 3 марта в гостях сыграет против «Урала», а «Рубин» в тот же день на своем поле примет «Ахмат».

Чемпионат России

17-й тур

«Зенит» – «Рубин» – 1:2 (0:1)

Голы: Паредес, 59 (пен.) – Сорокин, 7, 50

«Зенит»: Лунев, Иванович, Нету, Анюков, Кузяев, Эрнани, Мак (Заболотный, 56), Паредес, Ерохин (Маркизио, 65), Шатов, Дриусси

«Рубин»: Бабурин, Сорокин, Абдуллин (Степанов, 63), Навас, Гранат, Уремович, Камболов, Могилевец, Калинин, Байрамян, Сагитов (Бухаров, 84)

Предупреждения: Эрнани (18), Шатов (28), Байрамян (29), Калинин (39), Нету (48), Паредес (55), Сагитов (61), Уремович (78), Маркизио (85) , Гранат (90+4)