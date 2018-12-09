Курбан Бердыев: Очень важные три очка в матче с «Зенитом» достались нам тяжело

Футбол 09 декабря 2018 21:19 Источник: Sport24.ru

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев подвел итоги гостевого матча 17-го тура чемпионата России против «Зенита».

- Очень важные три очка. Достались нам тяжело. Но есть удовлетворение от результата. Наши молодые воспитанники вышли на поле и одержали победу над заслуженным лидером чемпионата.

У Сорокина подготовка идет волнообразо. Когда он выглядит хорошо, мы его выпускаем, когда плохо - не выпускаем. У него хорошо развиты навыки игры при стандартах. Это чутье невозможно приобрести, это от всевышнего, - приводит слова Бердыева Sport24.ru.

Напомним, что в матче с «Зенитом» защитник «Рубина» Егор Сорокин оформил дубль.

После этой победы «Рубин» набрал 25 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре 3 марта «Рубин» на своем поле примет «Ахмат».