Сергей Семак: После 0:2 вернуться в игру было сложно

Футбол 09 декабря 2018 21:24 Источник: Sport24.ru

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги домашнего матча 17-го тура чемпионата России против «Рубина» (1:2).

- Что ожидали, то и получили. Игра сложная. «Рубин» ждал нашей ошибки. После 0:2 вернуться в игру было сложно. Но возможно. При счете 1:2 могли повернуть игру в другую сторону. А результат не может нас радовать. Вторую игру на результат влияют курьезные ошибки. Тяжело собраться с силами после пропущенных мячей, - приводит слова Семака Sport24.ru.

Добавим, что после 17-ти туров «Зенит», имея в активе 34 балла, возглавляет турнирную таблицу РПЛ. В следующем туре команда Сергея Семака 3 марта в гостях сыграет против «Урала».