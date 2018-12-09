Сергей Семак: После 0:2 вернуться в игру было сложно - Советский спорт
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    • Футбол09 декабря 2018 21:24Источник: Sport24.ru

    Сергей Семак: После 0:2 вернуться в игру было сложно

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги домашнего матча 17-го тура чемпионата России против «Рубина» (1:2).

    - Что ожидали, то и получили. Игра сложная. «Рубин» ждал нашей ошибки. После 0:2 вернуться в игру было сложно. Но возможно. При счете 1:2 могли повернуть игру в другую сторону. А результат не может нас радовать. Вторую игру на результат влияют курьезные ошибки. Тяжело собраться с силами после пропущенных мячей, - приводит слова Семака Sport24.ru.

    Добавим, что после 17-ти туров «Зенит», имея в активе 34 балла, возглавляет турнирную таблицу РПЛ. В следующем туре команда Сергея Семака 3 марта в гостях сыграет против «Урала».

    #Футбол-Россия#рпл#фк зенит#семак сергей#фк рубин
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