Михаил Шац: В «Зените» тяжелейший кризис, связанный с проблемами, которые достались Семаку

Футбол 09 декабря 2018 22:17 Источник: Sport24.ru

Известный шоумен и болельщик «Зенита» Михаил Шац прокомментировал результат матча чемпионата России между «Зенитом» и «Рубином» (1:2).

- Команда уже доигрывала первую часть чемпионата, там уже и морально-волевых не осталось. Есть кризис, связанный с разными обстоятельствами. Ничего нового в игре «Зенита» я не увидел. Все печально пока. За первое место в первой части чемпионата ничего не дают, это формальность, которая не определяет состояние команды. Первое место - это результат задела, который был сделан в начале.

А так, ну что сказать, тяжелейший кризис, связанный с теми проблемами, которые достались Семаку. Мне кажется, что обвинять тренера в этой ситуации незаслуженно, - цитирует Шаца Sport24.ru.

Добавим, что после 17 туров «Зенит», имея в активе 34 балла, возглавляет турнирную таблицу РПЛ. В следующем туре команда Сергея Семака 3 марта в гостях сыграет против «Урала».