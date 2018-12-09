Егор Бабурин: Пока, если честно, не верится, что одержали победу над «Зенитом» - Советский спорт
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    • Футбол09 декабря 2018 22:26Источник: Телеканал «Матч ТВ»

    Егор Бабурин: Пока, если честно, не верится, что одержали победу над «Зенитом»

    Голкипер казанского «Рубина» Егор Бабурин прокомментировал итог матча 17-го тура чемпионата России против «Зенита» (2:1).

    - Игра тяжелая. Пока, если честно, не верится, что одержали победу. Потому что такое стечение обстоятельств: подошли этому матчу в максимально тяжелом состоянии по кадрам. Двое человек не могли играть по контракту, плюс травмированы футболисты из основной обоймы. В итоге играли двое ребят из дубля, один на замену вышел.

    Провели, наверное, самый организованный матч. Не дали «Зениту» практически ничего сделать. Естественно, через фланги они свалились уже… Но подачи были опасные. Тяжелый матч, на всем его протяжении пришлось держать максимальную концентрацию. Два мяча забили - это тоже для нас такое тяжелое явление. Самое главное, что одержали перед отпуском очень важную победу. До этого потеряли достаточно очков обидных на ровном месте - все возвращается. Работаем, тренер все организовал, объяснил, как действовать, поэтому такой результат, - передает слова Бабурина «Матч ТВ».

    Добавим, что после этой победы «Рубин» набрал 25 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре 3 марта «Рубин» на своем поле примет «Ахмат».

    #Футбол-Россия#рпл#фк рубин#бабурин егор#фк зенит
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