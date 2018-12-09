Егор Сорокин: Думаю, победа над «Зенитом» придаст уверенности «Рубину» - Советский спорт
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    • Футбол09 декабря 2018 22:29Источник: Телеканал «Матч ТВ»

    Егор Сорокин: Думаю, победа над «Зенитом» придаст уверенности «Рубину»

    Защитник «Рубина» Егор Сорокин прокомментировал победу в матче 17-го тура чемпионата России над «Зенитом» (2:1).

    - У нас отсутствовал Азмун, выступали молодые игроки, у которых был дебют. Выходить на такую арену против «Зенита» для них было сложно, но ребята молодцы. Не только они, но и вся команда билась. Мы выиграли благодаря характеру и какой-то доли везения в каких-то моментах. Я думаю, эта победа придаст уверенности нашему коллективу, и тренера в отпуске поразмышляют, есть над чем поработать и подумать, - передает слова Сорокина «Матч ТВ».

    Напомним, что в матче с «Зенитом» защитник «Рубина» Егор Сорокин оформил дубль.

    После этой победы «Рубин» набрал 25 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре 3 марта «Рубин» на своем поле примет «Ахмат».

    #Футбол-Россия#рпл#фк рубин#сорокин егор#фк зенит
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