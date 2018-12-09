Александр Бубнов: «Зениту» в матче с «Руином» не хватало Дзюбы

Футбол 09 декабря 2018 23:20 Источник: Sportbox.ru

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча 17-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Рубином» (1:2).

- Хозяева были безоговорочными фаворитами и играли с большим территориальным преимуществом. Но казанцы использовали свою традиционную модель - плотную оборону с тремя центральными защитниками. Они закрываются и ждут удобного момента для контратаки и «стандартов». Собственно, таким образом и были забиты оба мяча «Рубина».

Конечно, это позиционные ошибки — прежде всего надо было правильно расставиться. Кроме того, не хватило рослых игроков, в том числе и Артема Дзюба, который был бы очень полезен при «стандартах». Да и впереди он «Зениту» пригодился бы — там ничего особенного не получалось. Хозяева старались грузить с флангов в штрафную, но защитники «Рубина» контролировали «второй этаж», - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

Добавим, что после этой победы «Рубин» набрал 25 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Зенит», имея в активе 34 балла, продолжает лидировать в чемпионате.

В следующем туре «Зенит» 3 марта в гостях сыграет против «Урала», а «Рубин» в тот же день на своем поле примет «Ахмат».