Шамиль Газизов: Ехали в Краснодар отбирать очки, знали, что это сделаем - Советский спорт
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    • Футбол10 декабря 2018 00:42Источник: ФК «Уфа»

    Шамиль Газизов: Ехали в Краснодар отбирать очки, знали, что это сделаем

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился впечатлениями от гостевого матча 17-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:1).

    - Ребята отдались по полной, молодцы, играли в хороший футбол. Здесь всем тяжело.

    У меня мало бывает вопросов, но такое судейство… Сегодня целенаправленно, в моем понимании, все трактовалось в одну сторону. Это, наверное, за то, что до этого с «Краснодаром» по-другому поступали. Решили на «Уфе» отыграться. Вот это неприятный момент. Ребят поблагодарил, что не стали апеллировать много к судьям.

    По игре команды могу сказать, что молодцы ребята. Могли выиграть. Мы ехали сюда отбирать очки. Мы знали, что это сделаем. Спасибо ребятам. Сейчас отдохнем, а весной с новыми силами…, – сказал Газизов, видеоинтервью которого опубликовано на официальном сайте «Уфы».

    Добавим, что после этой встречи «Уфа» набрала 16 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Уфа» 3 марта на своем поле примет «Динамо».

    #Футбол-Россия#фк уфа#фк краснодар#рпл#газизов шамиль
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