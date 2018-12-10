Маринато Гилерме: Решение Акинфеева завершить карьеру в сборной России можно только уважать

Футбол 10 декабря 2018 01:23 Источник: «Известия»

Голкипер «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме рассказал, как отнесся к решению Игоря Акинфеева завершить карьеру в сборной России.

- Удивило, но я понимаю его. Он много лет выступал за национальную команду. Это очень тяжело - серьезный груз ответственности и большая физическая нагрузка. Когда у всех отпуск и межсезонье - у сборной всегда матчи. Так что решение Акинфеева можно только уважать. Но мы с ним это не обсуждали, - приводят слова Гилерме «Известия».

Напомним, что 1 октября вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в национальной команде, за которую он выступал на протяжении 14 лет.