Маринато Гилерме: Решение Акинфеева завершить карьеру в сборной России можно только уважать - Советский спорт
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    • Футбол10 декабря 2018 01:23Источник: «Известия»

    Маринато Гилерме: Решение Акинфеева завершить карьеру в сборной России можно только уважать

    Голкипер «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме рассказал, как отнесся к решению Игоря Акинфеева завершить карьеру в сборной России.

    - Удивило, но я понимаю его. Он много лет выступал за национальную команду. Это очень тяжело - серьезный груз ответственности и большая физическая нагрузка. Когда у всех отпуск и межсезонье - у сборной всегда матчи. Так что решение Акинфеева можно только уважать. Но мы с ним это не обсуждали, - приводят слова Гилерме «Известия».

    Напомним, что 1 октября вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в национальной команде, за которую он выступал на протяжении 14 лет.

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