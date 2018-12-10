«Спартак» прилетел в Испанию для подготовки к матчу 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Вильярреалом».
Напомним, что встреча состоится в ближайший четверг, 13 декабря, в Испании на стадионе «Эстадио де ла Серамика» и начнется в 20:55 по московскому времени.
Первый матч между командами в группе G состоялся в Москве 4 октября и завершился вничью - 3:3. Для выхода в 1/16 финала турнира «Спартаку» необходима победа.
👋🏻 Мы уже в Испании 🇪🇸!— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 9 декабря 2018 г.
Привет, красно-белые! 😊#ВильярреалСпартак #НаВильярреал #UEL pic.twitter.com/CyRukZrJpy