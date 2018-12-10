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    • Футбол10 декабря 2018 01:44Источник: ФК «Спартак»

    «Спартак» прилетел в Испанию

    «Спартак» прилетел в Испанию для подготовки к матчу 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Вильярреалом».

    Напомним, что встреча состоится в ближайший четверг, 13 декабря, в Испании на стадионе «Эстадио де ла Серамика» и начнется в 20:55 по московскому времени.

    Первый матч между командами в группе G состоялся в Москве 4 октября и завершился вничью - 3:3. Для выхода в 1/16 финала турнира «Спартаку» необходима победа.

    #Футбол-Россия#лига европы#фк спартак#фк вильярреал
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