Футбол 10 декабря 2018 01:44 Источник: ФК «Спартак»

«Спартак» прилетел в Испанию для подготовки к матчу 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Вильярреалом».

Напомним, что встреча состоится в ближайший четверг, 13 декабря, в Испании на стадионе «Эстадио де ла Серамика» и начнется в 20:55 по московскому времени.

Первый матч между командами в группе G состоялся в Москве 4 октября и завершился вничью - 3:3. Для выхода в 1/16 финала турнира «Спартаку» необходима победа.