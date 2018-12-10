"Ривер Плейт" стал последнем участником клубного чемпионата мира

Футбол 10 декабря 2018 06:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Аргентинский «Ривер Плейт», выиграв Кубок Либертадорес, завоевал путевку на клубный чемпионат мира.

Турнир пройдет с 12 по 22 декабря 2018 года в ОАЭ. Кроме аргентинского клуба, за трофей поспорят:

«Реал» (Мадрид, Испания) — победитель Лиги чемпионов УЕФА (Европа);

«Эсперанс» (Тунис) — победитель Лиги чемпионов КАФ (Африка);

«Гвадалахара» (Мексика) — победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ (Северная Америка, Центральная Америка и Карибский бассейн);

«Касима Антлерс» (Япония) — победитель Лиги чемпионов АФК (Азия);

«Тим Веллингтон» (Новая Зеландия) — победитель Лиги чемпионов ОФК (Океания);

«Аль-Айн» (ОАЭ) — победитель Лиги Арабского залива.

В первом матче турнира, который состоится 12 декабря, встретятся «Тим Веллингтон» и «Аль-Айн». Победитель в четвертьфинале сыграет с «Эсперансом», а в еще одном матче этой стадии встретятся «Касима Антлерс» и «Гвадалахара».

«Ривер Плейт» и «Реал» стартуют на турнире с полуфинальной стадии.