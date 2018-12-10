"Ривер Плейт" стал последнем участником клубного чемпионата мира - Советский спорт
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    • Футбол10 декабря 2018 06:30Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

    "Ривер Плейт" стал последнем участником клубного чемпионата мира

    Аргентинский «Ривер Плейт», выиграв Кубок Либертадорес, завоевал путевку на клубный чемпионат мира.

    Турнир пройдет с 12 по 22 декабря 2018 года в ОАЭ. Кроме аргентинского клуба, за трофей поспорят:

    «Реал» (Мадрид, Испания) — победитель Лиги чемпионов УЕФА (Европа);
    «Эсперанс» (Тунис) — победитель Лиги чемпионов КАФ (Африка);
    «Гвадалахара» (Мексика) — победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ (Северная Америка, Центральная Америка и Карибский бассейн);
    «Касима Антлерс» (Япония) — победитель Лиги чемпионов АФК (Азия);
    «Тим Веллингтон» (Новая Зеландия) — победитель Лиги чемпионов ОФК (Океания);
    «Аль-Айн» (ОАЭ) — победитель Лиги Арабского залива.

    В первом матче турнира, который состоится 12 декабря, встретятся «Тим Веллингтон» и «Аль-Айн». Победитель в четвертьфинале сыграет с «Эсперансом», а в еще одном матче этой стадии встретятся «Касима Антлерс» и «Гвадалахара».

    «Ривер Плейт» и «Реал» стартуют на турнире с полуфинальной стадии.

    #чемпионат мира среди клубов#фк ривер плейт
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