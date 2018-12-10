Леонид Слуцкий: Впервые моя комнада не забивает 4 пенальти подряд - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Россия - Премьер-Лига
    17-й тур
    окончен
    Зенит
    Рубин
    1
    2
    • Футбол10 декабря 2018 07:37Источник: FCUpdate.nlАвтор: Спирин Дмитрий

    Леонид Слуцкий: Впервые моя комнада не забивает 4 пенальти подряд

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Бреды» (1:2) в 15-м туре чемпионата Голландии.

    «Мы были психологически недостаточно хорошо готовы, чтобы обыграть «Бреду». Соперник сыграл так, будто это был последний матч в их жизни.

    Впервые в жизни моя команда не забивает четыре пенальти подряд. Почему Фоор исполнил паненку? Не знаю, я же не могу залезть ему в голову.

    Мы не «Реал» или «Барселона», мы не можем постоянно доминировать. Но у нас было много шансов выиграть этот матч», — цитирует Слуцкого FCUpdate.nl.

    «Витесс» с 22 очками делит шестое-седьмое места в турнирной таблице с клубом «АЗ».

    #слуцкий леонид#фк витесс#фк нак бреда#чемпионат голландии по футболу
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта