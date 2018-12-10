Леонид Слуцкий: Впервые моя комнада не забивает 4 пенальти подряд

Футбол 10 декабря 2018 07:37 Источник: FCUpdate.nl Автор: Спирин Дмитрий

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Бреды» (1:2) в 15-м туре чемпионата Голландии.

«Мы были психологически недостаточно хорошо готовы, чтобы обыграть «Бреду». Соперник сыграл так, будто это был последний матч в их жизни.

Впервые в жизни моя команда не забивает четыре пенальти подряд. Почему Фоор исполнил паненку? Не знаю, я же не могу залезть ему в голову.

Мы не «Реал» или «Барселона», мы не можем постоянно доминировать. Но у нас было много шансов выиграть этот матч», — цитирует Слуцкого FCUpdate.nl.

«Витесс» с 22 очками делит шестое-седьмое места в турнирной таблице с клубом «АЗ».