Дембеле проспал тренировку "Барселоны" - Советский спорт
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    • Футбол10 декабря 2018 11:43Источник: «Газета.Ru»Автор: Спирин Дмитрий

    Дембеле проспал тренировку "Барселоны"

    Форвард "Барселоны" Усман Дембеле в очередной раз опоздал на тренировку клуба.

    21-летний чемпион мира в составе сборной Франции опоздал на два часа, сославшись на сон.

    В итоге футболист готовился к матчу Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» отдельно от остальной команды. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на El Mundo Deportivo.

    Форвард выступает за «Барселону» с 2017 года. В сезоне-2018/19 Дембеле провел 20 матчей во всех турнирах, забив восемь мячей.

    Ранее сообщалось, что Усман Дембеле может уйти из каталонского клуба летом 2019 года.

    #дембеле усман#фк барселона#испанская примера
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