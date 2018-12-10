Дембеле проспал тренировку "Барселоны"

Футбол 10 декабря 2018 11:43 Источник: «Газета.Ru» Автор: Спирин Дмитрий

Форвард "Барселоны" Усман Дембеле в очередной раз опоздал на тренировку клуба.

21-летний чемпион мира в составе сборной Франции опоздал на два часа, сославшись на сон.

В итоге футболист готовился к матчу Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» отдельно от остальной команды. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на El Mundo Deportivo.

Форвард выступает за «Барселону» с 2017 года. В сезоне-2018/19 Дембеле провел 20 матчей во всех турнирах, забив восемь мячей.

Ранее сообщалось, что Усман Дембеле может уйти из каталонского клуба летом 2019 года.