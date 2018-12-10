18 игроков ЦСКА отправились на матч с «Реалом»

Вице-чемпионы России будут готовиться к заключительному матчу года в Мадриде.
В понедельник утром ЦСКА вылетел в Мадрид на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом», сообщает официальный сайт клуба.
Главный тренер команды Виктор Гончаренко взял в поездку 18 игроков:
вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун;
защитники: Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Никита Чернов, Родриго Бекао, Хердур Магнуссон, Георгий Щенников;
полузащитники: Яка Бийол, Никола Влашич, Арнор Сигурдссон, Иван Обляков, Константин Кучаев, Кристиян Бистрович;
нападающие: Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов, Такума Нисимура, Абель Эрнандес.
В понедельник и вторник ЦСКА будет тренироваться в столице Испании. Матч с «Реалом» пройдет 12 декабря на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало – 20:55 (мск).
Напомним, ЦСКА занимает четвертое место в группе G и может побороться за выход в 1/16 финала Лиги Европы. Для этого российской команде необходимо набрать больше очков, чем чешской «Виктории Пльзень», которая также в среду примет «Рому».
Добавим, что «Реал» уже гарантировал себе первое место в группе, а «Рома» – второе.
✈ Летим в Мадрид! #ВМГ взял на игру 18 человек, список опубликуем скоро на сайте. Плюс с командой летят Виктор Васин и Лассана Н'Диайе #РеалЦСКА pic.twitter.com/ZB6YUiOa3c— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 10 декабря 2018 г.