18 игроков ЦСКА отправились на матч с «Реалом»

Футбол 10 декабря 2018 11:50 Источник: ПФК ЦСКА Автор: Липкин Антон

Вице-чемпионы России будут готовиться к заключительному матчу года в Мадриде.

В понедельник утром ЦСКА вылетел в Мадрид на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом», сообщает официальный сайт клуба.

Главный тренер команды Виктор Гончаренко взял в поездку 18 игроков:

вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун;

защитники: Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Никита Чернов, Родриго Бекао, Хердур Магнуссон, Георгий Щенников;

полузащитники: Яка Бийол, Никола Влашич, Арнор Сигурдссон, Иван Обляков, Константин Кучаев, Кристиян Бистрович;

нападающие: Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов, Такума Нисимура, Абель Эрнандес.

В понедельник и вторник ЦСКА будет тренироваться в столице Испании. Матч с «Реалом» пройдет 12 декабря на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало – 20:55 (мск).

Напомним, ЦСКА занимает четвертое место в группе G и может побороться за выход в 1/16 финала Лиги Европы. Для этого российской команде необходимо набрать больше очков, чем чешской «Виктории Пльзень», которая также в среду примет «Рому».

Добавим, что «Реал» уже гарантировал себе первое место в группе, а «Рома» – второе.