Бенедикт Хеведес: Матч с «Шальке» будет полон эмоций. Я выступал за этот клуб на протяжении 16 лет

Футбол 10 декабря 2018 12:34 Источник: UEFA (УЕФА) Автор: Спирин Дмитрий

Защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес поделился ожиданиями от матча с "Шальке" в Лиге чемпионов.

- Считаю, наша команда твердо стоит на ногах, у нас есть свое лицо. Мы показываем тот футбол, которого от нас ждут люди, не считая Лиги чемпионов. В этом турнире удача была не на нашей стороне. Ну и, пожалуй, нам не хватает инстинкта убийцы, но это объяснимо, ведь у нынешнего «Локомотива» не так много международного опыта.

Матч с «Шальке» будет полон эмоций. Я выступал за этот клуб на протяжении 16 лет и отдал ему много сил. Я был капитаном команды в течение семи лет и прекрасно ее знаю. Для меня это будет словно возвращение домой, в свою гостиную. Будет немного странно, но я все равно с интересом жду возможности вновь повидаться со всеми, но поскольку я сейчас игрок «Локомотива», то, конечно, надеюсь добиться победы и увезти домой три очка.

Надо будет проконтролировать себя, чтобы не уйти по ошибке перед игрой в другую раздевалку! Столько лет я ходил по одному маршруту, а теперь надо будет проследовать в противоположную сторону, - цитирует Хеведеса официальный сайт УЕФА.

Матч «Шальке» - «Локомотив» пройдет 11 декабря. Встреча начнется в 20:55 по московскому времени.