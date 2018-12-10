Бенедикт Хеведес: Матч с «Шальке» будет полон эмоций. Я выступал за этот клуб на протяжении 16 лет - Советский спорт
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    • Футбол10 декабря 2018 12:34Источник: UEFA (УЕФА)Автор: Спирин Дмитрий

    Бенедикт Хеведес: Матч с «Шальке» будет полон эмоций. Я выступал за этот клуб на протяжении 16 лет

    Защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес поделился ожиданиями от матча с "Шальке" в Лиге чемпионов.

    - Считаю, наша команда твердо стоит на ногах, у нас есть свое лицо. Мы показываем тот футбол, которого от нас ждут люди, не считая Лиги чемпионов. В этом турнире удача была не на нашей стороне. Ну и, пожалуй, нам не хватает инстинкта убийцы, но это объяснимо, ведь у нынешнего «Локомотива» не так много международного опыта.

    Матч с «Шальке» будет полон эмоций. Я выступал за этот клуб на протяжении 16 лет и отдал ему много сил. Я был капитаном команды в течение семи лет и прекрасно ее знаю. Для меня это будет словно возвращение домой, в свою гостиную. Будет немного странно, но я все равно с интересом жду возможности вновь повидаться со всеми, но поскольку я сейчас игрок «Локомотива», то, конечно, надеюсь добиться победы и увезти домой три очка.

    Надо будет проконтролировать себя, чтобы не уйти по ошибке перед игрой в другую раздевалку! Столько лет я ходил по одному маршруту, а теперь надо будет проследовать в противоположную сторону, - цитирует Хеведеса официальный сайт УЕФА.

    Матч «Шальке» - «Локомотив» пройдет 11 декабря. Встреча начнется в 20:55 по московскому времени.

    #хеведес бенедикт#фк локомотив#фк шальке#лига чемпионов#Футбол-Россия
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