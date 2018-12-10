Фанат «Спартака», выбежавший на поле: Перед Глушаковым извиняться не буду, перед клубом хотелось бы - Советский спорт
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    • Футбол10 декабря 2018 13:31Источник: Sport24.ruАвтор: Липкин Антон

    Фанат «Спартака», выбежавший на поле: Перед Глушаковым извиняться не буду, перед клубом хотелось бы

    Мирослав Голунов провел десять суток под арестом за нападение на Глушакова.

    Фанат «Спартака» Мирослав Голунов не намерен извиняться перед капитаном красно-белых Денисом Глушаковым, за нападение на которого во время матча Лиги Европы с «Рапидом» (1:2) на «Открытие Арене» получил арест на десять суток и пятилетний запрет на посещение спортивных мероприятий.

    – Я не желаю не о чем, – приводит Sport24.ru слова Голунова. – Как там было? Было хорошо. Были книги, ребята подвозили сигареты и гостинцы. Познакомился с ребятами, которые сидели со мной. Все адекватные. Было более-менее комфортно.

    – Есть желание извиниться перед Глушаковым?
    – Перед Глушаковым извиняться не буду. Единственное, перед клубом хотелось бы.

    Напомним, на 71-й минуте игры Голунов выбежал на поле и направился к Глушакову. Его оттеснили другие игроки «Спартака», вставшие на защиту капитана.

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