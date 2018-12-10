Криштиану Роналду: Хотел бы, чтобы однажды Месси перебрался в чемпионат Италии

Футбол 10 декабря 2018 14:28 Источник: La Gazzetta dello Sport Автор: Сметанникова Дарья

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не против, если форвард «Барселоны» Лионель Месси переберется в чемпионат Италии.

«Возможно, я скучаю по нему. Я играл в Англии, Испании, Италии, Португалии, за национальную команду, а он все еще выступает в Примере. Для меня жизнь - это вызов. Мне нравится делать людей счастливыми. Я хотел бы, чтобы однажды и он перебрался в чемпионат Италии. Как и я, принял бы вызов. Он фантастический игрок, приятный парень, но я не скучаю по прежней жизни», - приводит слова Роналду La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Роналду выступал за мадридский «Реал» с 2009 по 2018 год, летом он перешел в «Ювентус» за 110 млн евро.