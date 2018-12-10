Криштиану Роналду: Хотел бы, чтобы однажды Месси перебрался в чемпионат Италии - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Россия - Премьер-Лига
    17-й тур
    окончен
    Зенит
    Рубин
    1
    2
  • Россия - Премьер-Лига
    17-й тур
    начало в 19:30
    Ахмат
    Арсенал
    0
    0
    • Футбол10 декабря 2018 14:28Источник: La Gazzetta dello SportАвтор: Сметанникова Дарья

    Криштиану Роналду: Хотел бы, чтобы однажды Месси перебрался в чемпионат Италии

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не против, если форвард «Барселоны» Лионель Месси переберется в чемпионат Италии.

    «Возможно, я скучаю по нему. Я играл в Англии, Испании, Италии, Португалии, за национальную команду, а он все еще выступает в Примере. Для меня жизнь - это вызов. Мне нравится делать людей счастливыми. Я хотел бы, чтобы однажды и он перебрался в чемпионат Италии. Как и я, принял бы вызов. Он фантастический игрок, приятный парень, но я не скучаю по прежней жизни», - приводит слова Роналду La Gazzetta dello Sport.

    Напомним, что Роналду выступал за мадридский «Реал» с 2009 по 2018 год, летом он перешел в «Ювентус» за 110 млн евро.

    #роналду криштиану#месси лионель#фк реал мадрид#фк ювентус#фк барселона#серия а#испанская примера
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта