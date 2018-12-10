Артем Дзюба: Именно в Туле случился ключевой момент в моей карьере - Советский спорт
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    • Футбол10 декабря 2018 14:44Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Сметанникова Дарья

    Артем Дзюба: Именно в Туле случился ключевой момент в моей карьере

    Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба вспомнил о своей карьере в тульском «Арсенале».

    «Тула стала для меня знаковым городом. Именно в ней случился ключевой момент в моей карьере, там мне дали шанс и поверили. Там прошло мое самое тяжелое время в футболе, там я получил вызов в сборную России на чемпионат мира. Помню, как бегал по городским паркам, сам себе подготавливая к турниру», - цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

    В составе тульского «Арсенала» в прошлом сезоне Дзюба провел 10 матчей, забив шесть мячей и сделав три результативные передачи.

    #дзюба артем#фк арсенал тула#фк зенит#сборная россии по футболу#рпл#Футбол-Россия
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