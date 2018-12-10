Артем Дзюба: Именно в Туле случился ключевой момент в моей карьере

Футбол 10 декабря 2018 14:44 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба вспомнил о своей карьере в тульском «Арсенале».

«Тула стала для меня знаковым городом. Именно в ней случился ключевой момент в моей карьере, там мне дали шанс и поверили. Там прошло мое самое тяжелое время в футболе, там я получил вызов в сборную России на чемпионат мира. Помню, как бегал по городским паркам, сам себе подготавливая к турниру», - цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

В составе тульского «Арсенала» в прошлом сезоне Дзюба провел 10 матчей, забив шесть мячей и сделав три результативные передачи.