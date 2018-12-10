«Зенит» попросил болельщиков воздержаться от провокаций на матче со «Славией»

Футбол 10 декабря 2018 15:09 Источник: ФК «Зенит» Автор: Сметанникова Дарья

В Праге 13 декабря состоится матч шестого тура группового этапа Лиги Европы между «Славией» и «Зенитом».

«Зенит» призвал болельщиков соблюдать правила посещения стадиона в Праге, а также воздержаться от любых провокаций.

«Служба безопасности футбольного клуба «Зенит» и полиция Чехии настоятельно просят соблюдать правила посещения стадиона «Эден Арена», а также воздержаться от любых провокационных действий, которые могут вызвать общественные беспорядки в городе и на стадионе», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что «Зенит» реализовал всю квоту билетов на матч со «Славией», который пройдет 13 декабря в 19:00 мск.