«Зенит» попросил болельщиков воздержаться от провокаций на матче со «Славией» - Советский спорт
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    • Футбол10 декабря 2018 15:09Источник: ФК «Зенит»Автор: Сметанникова Дарья

    «Зенит» попросил болельщиков воздержаться от провокаций на матче со «Славией»

    В Праге 13 декабря состоится матч шестого тура группового этапа Лиги Европы между «Славией» и «Зенитом».

    «Зенит» призвал болельщиков соблюдать правила посещения стадиона в Праге, а также воздержаться от любых провокаций.

    «Служба безопасности футбольного клуба «Зенит» и полиция Чехии настоятельно просят соблюдать правила посещения стадиона «Эден Арена», а также воздержаться от любых провокационных действий, которые могут вызвать общественные беспорядки в городе и на стадионе», - говорится в сообщении.

    Ранее стало известно, что «Зенит» реализовал всю квоту билетов на матч со «Славией», который пройдет 13 декабря в 19:00 мск.

    #фк зенит#фк славия прага#лига европы#Футбол-Россия
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