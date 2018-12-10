Шамиль Газизов: «Уфа» наберет очки после Нового года и закончит сезон в десятке

Футбол 10 декабря 2018 15:20 Источник: mkset.ru Автор: Липкин Антон

После 17 туров «Уфа» занимает 14-е место.

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов после завершения первой части чемпионата высказался о развитии клуба.

«Мы закончим сезон в десятке, – приводит mkset.ru слова Газизова. – Уверен, что после Нового года команда наберет свои очки.

Само развитие клуба идет в правильном направлении. Чтобы каждый трансфертный сезон клуб отдавал игроков, мало того, еще и тренеров, я думаю, таких клубов практически не найти. И то, что «Уфа» делает, является большим достижением, по крайней мере, для нас.

Требовать от игроков, от тренерского штаба и руководства, чтобы все время двигаться вперед – сложно. Тогда нужны другие финансовые возможности.

У нас хороший бюджет, хорошая команда. Но когда игрокам и тренерам предлагают лучшие условия – в разы больше, мы не будем отказывать. Мы – клуб, который дает развиваться всем».

Напомним, в прошлом сезоне «Уфа» заняла шестое место и в июле-августе впервые сыграла в Лиге Европы.

В нынешнем чемпионате команда набрала 16 очков в 17 матчах и идет на 14-м месте в турнирной таблице премьер-лиги. Накануне «Уфа» сыграла вничью в гостях с «Краснодаром» (1:1).

Ранее в понедельник стало известно, что Дмитрий Кириченко утвержден на посту главного тренера команды.