Шамиль Газизов: «Уфа» наберет очки после Нового года и закончит сезон в десятке - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Россия - Премьер-Лига
    17-й тур
    начало в 19:30
    Ахмат
    Арсенал
    0
    0
    • Футбол10 декабря 2018 15:20Источник: mkset.ruАвтор: Липкин Антон

    Шамиль Газизов: «Уфа» наберет очки после Нового года и закончит сезон в десятке

    После 17 туров «Уфа» занимает 14-е место.

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов после завершения первой части чемпионата высказался о развитии клуба.

    «Мы закончим сезон в десятке, – приводит mkset.ru слова Газизова. – Уверен, что после Нового года команда наберет свои очки.

    Само развитие клуба идет в правильном направлении. Чтобы каждый трансфертный сезон клуб отдавал игроков, мало того, еще и тренеров, я думаю, таких клубов практически не найти. И то, что «Уфа» делает, является большим достижением, по крайней мере, для нас.

    Требовать от игроков, от тренерского штаба и руководства, чтобы все время двигаться вперед – сложно. Тогда нужны другие финансовые возможности.

    У нас хороший бюджет, хорошая команда. Но когда игрокам и тренерам предлагают лучшие условия – в разы больше, мы не будем отказывать. Мы – клуб, который дает развиваться всем».

    Напомним, в прошлом сезоне «Уфа» заняла шестое место и в июле-августе впервые сыграла в Лиге Европы.

    В нынешнем чемпионате команда набрала 16 очков в 17 матчах и идет на 14-м месте в турнирной таблице премьер-лиги. Накануне «Уфа» сыграла вничью в гостях с «Краснодаром» (1:1).

    Ранее в понедельник стало известно, что Дмитрий Кириченко утвержден на посту главного тренера команды.

    #рпл#фк уфа#газизов шамиль#Футбол-Россия
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта