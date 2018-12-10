Адвокат Мамаева: Рассчитываем, что суд позволит Павлу находиться на Новый год с семьей

Футбол 10 декабря 2018 15:38 Источник: Чемпионат.com Автор: Сметанникова Дарья

Сегодня было обжаловано постановление об аресте полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева до 8 февраля.

Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы Мамаева, рассказал о деталях обжалования постановления.

«Сегодня мы обжаловали постановление об аресте Павла. Рассчитываем, что жалобу удовлетворят, все основания для этого есть. Будет открытое судебное заседание, но даты пока нет. Что касается других участников дела, то адвокаты в любом случае защищают клиентов, думаю, они тоже ее подадут. Есть ли новые обстоятельства, способные помочь Павлу? Конечно, такие имеются, все будет изложено в жалобе – она будет обоснована по всем фактам. Другое дело – примет ли суд ее во внимание, этот вопрос остается открытым.

Рассчитываю, что следствие завершится в этом месяце. Не вижу оснований затягивать его дальше, остались лишь технические мероприятия. При этом маловероятно, что суд состоится до Нового года. Сторонам надо будет ознакомиться, а прокурору решить вопрос об основании направления дела в суд. Могут и отдать обратно следствию – для устранения нарушений. Где Павел встретит 2019 год? Все зависит от даты рассмотрения нашей жалобы, рассчитываем, что ее рассмотрят до праздника и примут бескомпромиссное решение, позволив Павлу находиться на Новый год с семьей», - цитирует Бушманова «Чемпионат».

Напомним, 11 октября Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.