Николай Наумов: Игра «Локомотива» с «Шальке» будет не такой, как с «Оренбургом»

Футбол 10 декабря 2018 15:43 Источник: Sportbox.ru Автор: Сметанникова Дарья

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги Европы с «Шальке».

В 17-м туре РПЛ «Локомотив» обыграл «Оренбург» со счетом 2:1.

«Матч с «Оренбургом» — не показатель. Уверен, что игра «Локомотива» во встрече с «Шальке» будет другой, поэтому я бы не делал сравнений. Красно-зеленые постоянно атаковали и открывались сзади, что естественно. Как следствие — «Оренбург» создавал какие-то моменты. Начало матча с немецкой командой Семин проведет максимально осторожно, не раскрываясь, в ожидании, когда домашние трибуны погонят «Шальке» вперед. И в этот момент железнодорожники постараются поймать соперника на контратаках. Я не вижу другого выхода, нельзя сыграть иначе», - цитирует Наумова Sportbox.ru.

««Локомотив», в составе которого играют быстрые братья Миранчуки и Джефферсон Фарфан, умеют выжидать подходящий момент. Кстати, не сомневаюсь, что последний выйдет на поле с первых минут. Заметно, что команда и тренерский штаб очень хотят продолжить выступление в еврокубках. Уверен, что совокупность вышеперечисленных факторов поможет, если и не одержать победу, то хотя бы постараться выиграть», - отметил Наумов.

Матч «Шальке» - «Локомотив» состоится 11 декабря в 20:55 мск в Германии.