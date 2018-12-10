Николай Наумов: Игра «Локомотива» с «Шальке» будет не такой, как с «Оренбургом» - Советский спорт
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    17-й тур
    начало в 19:30
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    • Футбол10 декабря 2018 15:43Источник: Sportbox.ruАвтор: Сметанникова Дарья

    Николай Наумов: Игра «Локомотива» с «Шальке» будет не такой, как с «Оренбургом»

    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги Европы с «Шальке».

    В 17-м туре РПЛ «Локомотив» обыграл «Оренбург» со счетом 2:1.

    «Матч с «Оренбургом» — не показатель. Уверен, что игра «Локомотива» во встрече с «Шальке» будет другой, поэтому я бы не делал сравнений. Красно-зеленые постоянно атаковали и открывались сзади, что естественно. Как следствие — «Оренбург» создавал какие-то моменты. Начало матча с немецкой командой Семин проведет максимально осторожно, не раскрываясь, в ожидании, когда домашние трибуны погонят «Шальке» вперед. И в этот момент железнодорожники постараются поймать соперника на контратаках. Я не вижу другого выхода, нельзя сыграть иначе», - цитирует Наумова Sportbox.ru.

    ««Локомотив», в составе которого играют быстрые братья Миранчуки и Джефферсон Фарфан, умеют выжидать подходящий момент. Кстати, не сомневаюсь, что последний выйдет на поле с первых минут. Заметно, что команда и тренерский штаб очень хотят продолжить выступление в еврокубках. Уверен, что совокупность вышеперечисленных факторов поможет, если и не одержать победу, то хотя бы постараться выиграть», - отметил Наумов.

    Матч «Шальке» - «Локомотив» состоится 11 декабря в 20:55 мск в Германии.

    #наумов николай#фк локомотив#фк шальке#лига чемпионов#Футбол-Россия
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