«Крылья Советов» проведут три сбора перед возобновлением сезона - Советский спорт
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Матч-центр

  • Россия - Премьер-Лига
    17-й тур
    начало в 19:30
    Ахмат
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    • Футбол10 декабря 2018 15:58Источник: ФК «Крылья Советов»Автор: Липкин Антон

    «Крылья Советов» проведут три сбора перед возобновлением сезона

    Команда будет готовиться в ОАЭ и Турции.

    Игроки и тренерский штаб «Крыльев Советов» ушли в отпуск после матча 17-го тура премьер-лиги с «Ростовом» (1:0) на «Самара Арене».

    Основной состав команды соберется вновь 12 января в Москве, после чего команда пройдет медосмотр и 14 января отправится на двухнедельный сбор в ОАЭ. Второй и третий сбор «Крылья Советов» проведут в Турции. Они пройдут с 31 января по 13 февраля, а также с 17 по 28 февраля.

    Напомним, после 16 проведенных матчей «Крылья Советов» набрали 17 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице премьер-лиги.

    В первом после возобновления чемпионата матче команда сыграет в гостях с «Локомотивом».

    #рпл#фк крылья советов#Футбол-Россия
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