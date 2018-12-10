«Крылья Советов» проведут три сбора перед возобновлением сезона

Футбол 10 декабря 2018 15:58 Источник: ФК «Крылья Советов» Автор: Липкин Антон

Команда будет готовиться в ОАЭ и Турции.

Игроки и тренерский штаб «Крыльев Советов» ушли в отпуск после матча 17-го тура премьер-лиги с «Ростовом» (1:0) на «Самара Арене».

Основной состав команды соберется вновь 12 января в Москве, после чего команда пройдет медосмотр и 14 января отправится на двухнедельный сбор в ОАЭ. Второй и третий сбор «Крылья Советов» проведут в Турции. Они пройдут с 31 января по 13 февраля, а также с 17 по 28 февраля.

Напомним, после 16 проведенных матчей «Крылья Советов» набрали 17 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице премьер-лиги.

В первом после возобновления чемпионата матче команда сыграет в гостях с «Локомотивом».