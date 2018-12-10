Сорокин рассказал, как ему удалось забить два мяча в ворота «Зенита» - Советский спорт
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    • Футбол10 декабря 2018 16:27Источник: ФК «Рубин»Автор: Сметанникова Дарья

    Сорокин рассказал, как ему удалось забить два мяча в ворота «Зенита»

    Накануне «Рубин» обыграл «Зенит» (2:1) в гостевом матче 17-го тура российской премьер-лиги.

    Защитник казанской команды Егор Сорокин стал автором двух мячей в ворота «Зенита». Футболист рассказал, как у него это получилось.

    «Первый гол был после очень сложного стандарта. Мяч подается в самую гущу игроков, на ближнюю штангу, и очень сложно вратарю выйти, обороняться тоже сложно. С «Динамо» играли — они сами себе вообще забили. Пошла хорошая подача от Калинина, я выпрыгнул и забил.

    Второй гол — это не случайность. В тот момент с ближней штанги полетело на дальнюю, Лунев крикнул «Я», и я это услышал. Анюков остановился, и в момент отскока от земли я поймал мяч в высшей точке. Был первый, несмотря на то что Андрей тоже выходил», - цитирует Сорокина пресс-служба «Рубина».

    На счету Сорокина 14 матчей за «Рубин» в текущем сезоне, в которых он забил четыре мяча.

    #сорокин егор#фк рубин#фк зенит#рпл#Футбол-Россия
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