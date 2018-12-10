Сорокин рассказал, как ему удалось забить два мяча в ворота «Зенита»

Футбол 10 декабря 2018 16:27 Источник: ФК «Рубин» Автор: Сметанникова Дарья

Накануне «Рубин» обыграл «Зенит» (2:1) в гостевом матче 17-го тура российской премьер-лиги.

Защитник казанской команды Егор Сорокин стал автором двух мячей в ворота «Зенита». Футболист рассказал, как у него это получилось.

«Первый гол был после очень сложного стандарта. Мяч подается в самую гущу игроков, на ближнюю штангу, и очень сложно вратарю выйти, обороняться тоже сложно. С «Динамо» играли — они сами себе вообще забили. Пошла хорошая подача от Калинина, я выпрыгнул и забил.

Второй гол — это не случайность. В тот момент с ближней штанги полетело на дальнюю, Лунев крикнул «Я», и я это услышал. Анюков остановился, и в момент отскока от земли я поймал мяч в высшей точке. Был первый, несмотря на то что Андрей тоже выходил», - цитирует Сорокина пресс-служба «Рубина».

На счету Сорокина 14 матчей за «Рубин» в текущем сезоне, в которых он забил четыре мяча.