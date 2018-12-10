Модрич, Роналду, Месси и еще 47 футболистов претендуют на попадание в сборную года УЕФА - Советский спорт
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    • Футбол10 декабря 2018 16:52Источник: UEFA (УЕФА)Автор: Сметанникова Дарья

    Модрич, Роналду, Месси и еще 47 футболистов претендуют на попадание в сборную года УЕФА

    УЕФА запустил голосование за попадание в символическую сборную года.

    В список попали 50 футболистов:

    Вратари – Алисон Бекер («Ливерпуль»), Уго Льорис («Тоттенхэм Хотспур»), Кейлор Навас («Реал»), Ян Облак («Атлетико»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»);

    Защитники – Жорди Альба («Барселона»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Хосе Мария Хименес, Диего Годин, Лукас Эрнандес (все – «Атлетико»), Йозуа Киммих («Бавария»), Калиду Кулибали («Наполи»), Костас Манолас («Рома»), Марсело, Серхио Рамос, Рафаэль Варан (все – «Реал»), Жерар Пике, Самуэль Юмтити (оба – «Барселона»), Джон Стоунс («Манчестер Сити»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);

    Полузащитники – Каземиро, Иско, Тони Кроос, Лука Модрич (все – «Реал»), Кевин Де Брёйне, Давид Сильва (оба – «Манчестер Сити»), Эден Азар, Н’Голо Канте (оба – «Челси»), Джеймс Милнер («Ливерпуль»), Сауль Ньигес («Атлетико»), Димитри Пайет, Флорьян Товен (оба – «Марсель»), Миралем Пьянич («Ювентус»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Иван Ракитич («Барселона»);

    Нападающие – Гарет Бэйл («Реал»), Эдинсон Кавани, Килиан Мбаппе, Неймар (все – «Пари Сен-Жермен»), Пауло Дибала, Криштиану Роналду (оба – «Ювентус»), Эдин Джеко («Рома»), Роберто Фирмино, Садио Мане, Мохамед Салах (все – «Ливерпуль»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Роберт Левандовски («Бавария»), Лионель Месси, Луис Суарес (оба – «Барселона»).

    #месси лионель#роналду криштиану#модрич лука#уефа
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