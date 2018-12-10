Главный тренер «Шальке»: Игра с «Локомотивом» имеет для нас огромное значение

Футбол 10 декабря 2018 17:30 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Главный тренер «Шальке» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от завтрашнего матча с «Локомотивом» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы хотим побеждать в каждой игре. Мы уже вышли в плей-офф, но хотим доказать, что сделали это заслуженно. На групповом этапе у нас 4 хорошие игры и одна плохая. Хочется сыграть успешно и для рейтинга УЕФА. Что касается кадровых изменений, то у «Шальке» действительно хватает травм. К сожалению, травмировался Гвидо Бургшталлер, но у нас есть вариант с молодежью.

Ротация несомненно будет, матч с «Боруссией» получился энергозатратным. Но завтрашняя игра имеет для нас огромное значение. А до субботы у нас достаточно времени, чтобы подготовиться. В московском матче обе команды играли по схеме 4-2-3-1, «Локомотив» компактно оборонялся и не дал создать нам много. Думаю, завтра нужно будет сыграть на том же уровне, если не лучше», - цитирует Тедеско Sport24.ru.

Матч «Шальке» - «Локомотив» состоится 11 декабря в 20:55 мск.