Главный тренер «Шальке»: Игра с «Локомотивом» имеет для нас огромное значение - Советский спорт
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    • Футбол10 декабря 2018 17:30Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

    Главный тренер «Шальке»: Игра с «Локомотивом» имеет для нас огромное значение

    Главный тренер «Шальке» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от завтрашнего матча с «Локомотивом» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

    «Мы хотим побеждать в каждой игре. Мы уже вышли в плей-офф, но хотим доказать, что сделали это заслуженно. На групповом этапе у нас 4 хорошие игры и одна плохая. Хочется сыграть успешно и для рейтинга УЕФА. Что касается кадровых изменений, то у «Шальке» действительно хватает травм. К сожалению, травмировался Гвидо Бургшталлер, но у нас есть вариант с молодежью.

    Ротация несомненно будет, матч с «Боруссией» получился энергозатратным. Но завтрашняя игра имеет для нас огромное значение. А до субботы у нас достаточно времени, чтобы подготовиться. В московском матче обе команды играли по схеме 4-2-3-1, «Локомотив» компактно оборонялся и не дал создать нам много. Думаю, завтра нужно будет сыграть на том же уровне, если не лучше», - цитирует Тедеско Sport24.ru.

    Матч «Шальке» - «Локомотив» состоится 11 декабря в 20:55 мск.

    #фк шальке#тедеско доменико#фк локомотив#лига чемпионов#Футбол-Россия
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