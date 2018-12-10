Главный тренер «Шальке»: Наши болельщики окажут повышенное внимание Хеведесу и Фарфану

Футбол 10 декабря 2018 17:45 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Главный тренер «Шальке» Доменико Тедеско заявил, что болельщики команды в Гельзенкирхене окажут особое внимание бывшим игрокам команды Бенедикту Хеведесу и Джефферсону Фарфану, которые сейчас выступают за «Локомотив».

«Наши болельщики такого не забывают и окажут им повышенное внимание. Хеведес — замечательный игрок, был капитаном «Шальке». Фарфан — очень опасный форвард, у него настоящее голевое чутье. Будем делать все, чтобы его нейтрализовать», - приводит слова Тедеско Sport24.ru.

Хеведес выступал за «Шальке» с 2007 по 2018 года и был капитаном команды, а Фарфан играл в команде с 2008 по 2015 год.

Матч «Шальке» - «Локомотив» состоится 11 декабря в 20:55. Игра состоится в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.