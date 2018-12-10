Главный тренер «Шальке»: Наши болельщики окажут повышенное внимание Хеведесу и Фарфану - Советский спорт
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    • Футбол10 декабря 2018 17:45Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

    Главный тренер «Шальке»: Наши болельщики окажут повышенное внимание Хеведесу и Фарфану

    Главный тренер «Шальке» Доменико Тедеско заявил, что болельщики команды в Гельзенкирхене окажут особое внимание бывшим игрокам команды Бенедикту Хеведесу и Джефферсону Фарфану, которые сейчас выступают за «Локомотив».

    «Наши болельщики такого не забывают и окажут им повышенное внимание. Хеведес — замечательный игрок, был капитаном «Шальке». Фарфан — очень опасный форвард, у него настоящее голевое чутье. Будем делать все, чтобы его нейтрализовать», - приводит слова Тедеско Sport24.ru.

    Хеведес выступал за «Шальке» с 2007 по 2018 года и был капитаном команды, а Фарфан играл в команде с 2008 по 2015 год.

    Матч «Шальке» - «Локомотив» состоится 11 декабря в 20:55. Игра состоится в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

    #тедеско доменико#фк шальке#хеведес бенедикт#фарфан джефферсон#фк локомотив#лига чемпионов#Футбол-Россия
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