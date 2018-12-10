Источник: Аленичев продолжит руководить «Енисеем» после зимнего перерыва - Советский спорт
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    • Футбол10 декабря 2018 17:48Источник: Информационное Агентство России ТАССАвтор: Сметанникова Дарья

    Источник: Аленичев продолжит руководить «Енисеем» после зимнего перерыва

    Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев останется в команде после зимнего перерыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в красноярском клубе.

    «Дмитрий Аленичев продолжит работу с командой после зимнего перерыва. Сегодня Аленичев встретился с руководством клуба, были рассмотрены общие вопросы по межсезонью», - сообщил источник.

    «Енисей» после 17 туров российской премьер-лиги занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице, имея в активе 10 очков.

    В 18 туре красноярская команды сыграет дома с «Ростовом» 3 марта.

    #аленичев дмитрий#фк енисей#рпл#Футбол-Россия
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