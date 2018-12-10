Источник: Аленичев продолжит руководить «Енисеем» после зимнего перерыва

Футбол 10 декабря 2018 17:48 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Сметанникова Дарья

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев останется в команде после зимнего перерыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в красноярском клубе.

«Дмитрий Аленичев продолжит работу с командой после зимнего перерыва. Сегодня Аленичев встретился с руководством клуба, были рассмотрены общие вопросы по межсезонью», - сообщил источник.

«Енисей» после 17 туров российской премьер-лиги занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице, имея в активе 10 очков.

В 18 туре красноярская команды сыграет дома с «Ростовом» 3 марта.