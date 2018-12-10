Марио Фернандес: ЦСКА непременно поучаствует в гонке за чемпионство

Футбол 10 декабря 2018 18:12 Источник: Bobsoccer Автор: Гичунцев Артур

На данный момент красно-синие занимают 3-е место в таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 4 очка.

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес оценил шансы на чемпионство в текущем сезоне.

"Не буду лукавить, для нас они очень хорошие. Конкуренты оступились. Как вы знаете, «Краснодар» сыграл вничью, «Зенит» проиграл. То есть мы смогли подтянуться к лидерам, очковый разрыв сократился существенно. Мы в борьбе и весной непременно поучаствуем в гонке за чемпионство. Понятно, что прежде всего надо следить за своей игрой, и при том, что свой матч мы выиграли, теперь очковая разница незначительная, что нам на руку.

Мы прекрасно понимали, что будет очень сложно, потому что, как вы правильно сказали, наша команда существенно обновилась, пришли новые ребята, и нам практически пришлось все строить заново, с нуля начинать. Но команда наша уже сейчас очень сильная, к нам пришли молодые амбициозные ребята пришли, да и вчерашних дублеров надо отметить – они подтянулись и закрепились в основе. Высококлассные, индивидуально сильные, мощные футболисты, как в тактическом, так и в техническом плане.

Нельзя не отметить работу тренерского штаба. С моей точки зрения, мы очень плодотворно трудимся в ежедневном ключе. Наша совместная работа – тренерского штаба и футболистов, которые отдаются по полной, и дает свои плоды. Мы знали, что будет очень сложно. Хочу поздравить всех ребят и тренеров с великолепно проделанной работой в первой части сезона. Благодаря тому, что все гребут в одном направлении и выкладываются на 100 процентов, команда находится на достаточно высоком месте", – цитирует Фернандеса Bobsoccer.