«Ахмат» – «Арсенал»: Стартовые составы

Встреча состоится сегодня, 10 декабря, на стадионе в Грозном.
Стали известны стартовые составы «Ахмата» и тульского «Арсенала» на матч 17-го тура РПЛ, который стартует в 19.30 по московскому времени.
«Ахмат»: Городов, Уциев, Семёнов, Мохаммади, Анхель, Иванов, Бериша, Раванелли, Исмаэл, Думбия, Митришев.
Запасные: Гудиев, Родолфо, Плиев, Мусалов, Кадыров, Садулаев, Харин, Аблае, Балай.
«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григилава, Беляев, Альварес, Мохаммед, Мирзов, Бакаев, Костадинов, Джорджевич, Кангва.
Запасные: Нигматуллин, Шамов, Хагуш, Денисов, Сокол, Крикуненко, Берхамов, Горбатенко, Ткачёв, Ивакин, Аджоев, Ожегович.