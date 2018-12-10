«Ахмат» – «Арсенал»: Стартовые составы - Советский спорт
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    • Футбол10 декабря 2018 18:15Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

    «Ахмат» – «Арсенал»: Стартовые составы

    Встреча состоится сегодня, 10 декабря, на стадионе в Грозном.

    Стали известны стартовые составы «Ахмата» и тульского «Арсенала» на матч 17-го тура РПЛ, который стартует в 19.30 по московскому времени.

    «Ахмат»: Городов, Уциев, Семёнов, Мохаммади, Анхель, Иванов, Бериша, Раванелли, Исмаэл, Думбия, Митришев.

    Запасные: Гудиев, Родолфо, Плиев, Мусалов, Кадыров, Садулаев, Харин, Аблае, Балай.

    «Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григилава, Беляев, Альварес, Мохаммед, Мирзов, Бакаев, Костадинов, Джорджевич, Кангва.

    Запасные: Нигматуллин, Шамов, Хагуш, Денисов, Сокол, Крикуненко, Берхамов, Горбатенко, Ткачёв, Ивакин, Аджоев, Ожегович.

    #Футбол-Россия#фк ахмат#фк арсенал тула#РПЛ
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