СМИ: Месси обсудил с президентом Ассоциации футбола Аргентины свое возвращение в сборную

Футбол 10 декабря 2018 18:27 Источник: «Газета.Ru» Автор: Гичунцев Артур

Об этом сообщает«Газета.Ru» со ссылкой на французское издание L'Equipe.

Капитан «Барселоны» Лионель Месси обсудил с президентом Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапией возможность своего возвращения в национальную команду.

Согласно источнику, встреча прошла после ответного матча Кубка Либертадорес, проходившем на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, между аргентинскими клубами «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» (1:3).

Напомним, после чемпионата мира-2018 Месси взял паузу в выступлениях за национальную команду по крайней мере до конца 2018 года.