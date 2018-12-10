СМИ: Месси обсудил с президентом Ассоциации футбола Аргентины свое возвращение в сборную - Советский спорт
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    • Футбол10 декабря 2018 18:27Источник: «Газета.Ru»Автор: Гичунцев Артур

    СМИ: Месси обсудил с президентом Ассоциации футбола Аргентины свое возвращение в сборную

    Об этом сообщает«Газета.Ru» со ссылкой на французское издание L'Equipe.

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси обсудил с президентом Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапией возможность своего возвращения в национальную команду.

    Согласно источнику, встреча прошла после ответного матча Кубка Либертадорес, проходившем на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, между аргентинскими клубами «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» (1:3).

    Напомним, после чемпионата мира-2018 Месси взял паузу в выступлениях за национальную команду по крайней мере до конца 2018 года.

    #испанская примера#фк барселона#месси лионель#сборная аргентины по футболу
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