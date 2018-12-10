«Милан» может приобрести 35-летнего нападающего Квальяреллу - Советский спорт
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    • Футбол10 декабря 2018 18:33Источник: SportmediasetАвтор: Сметанникова Дарья

    «Милан» может приобрести 35-летнего нападающего Квальяреллу

    Форвард «Сампдории» Фабио Квальярелла может стать игроком «Милана». Об этом сообщает Sportmediaset.

    После неудачных переговоров с нападающим «Лос-Анджелес Гэлакси» Златаном Ибрагимовичем, «Милан» переключился на 35-летнего итальянского форварда.

    Агент Квальяреллы Беппе Боццо уже провел предварительные переговоры с «Миланом». Футболист дал согласие на роль третьего нападающего в миланской команде после Гонсало Игуаина и Патрика Кутроне.

    На счету Квальяреллы в текущем сезоне серии А восемь голов и пять результативных передач в 14 матчах.

    #фк милан#квальярелла фабио#фк сампдория#ибрагимович златан#Возможные трансферы#серия а
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