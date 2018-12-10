«Милан» может приобрести 35-летнего нападающего Квальяреллу

Футбол 10 декабря 2018 18:33 Источник: Sportmediaset Автор: Сметанникова Дарья

Форвард «Сампдории» Фабио Квальярелла может стать игроком «Милана». Об этом сообщает Sportmediaset.

После неудачных переговоров с нападающим «Лос-Анджелес Гэлакси» Златаном Ибрагимовичем, «Милан» переключился на 35-летнего итальянского форварда.

Агент Квальяреллы Беппе Боццо уже провел предварительные переговоры с «Миланом». Футболист дал согласие на роль третьего нападающего в миланской команде после Гонсало Игуаина и Патрика Кутроне.

На счету Квальяреллы в текущем сезоне серии А восемь голов и пять результативных передач в 14 матчах.