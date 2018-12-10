Рауль Рианчо: «Спартак» не имеет права проигрывать «Вильярреалу»

Футбол 10 декабря 2018 19:08 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Вильярреалом» в заключительном туре группового этапа Лиги Европы.

«Безусловно, у «Спартака» есть шанс победить. Команда неплохо выглядит в Лиге Европы, сыграла вничью с «Вильярреалом» в Москве. Все должно сложиться для москвичей положительно. «Спартак» не имеет права проигрывать, но и испанцам нужно рвать жилы, чтобы победить. Точно могу сказать, что мы увидим атакующий футбол.

Буду болеть за «Спартак», конечно! Это моя команда, я ее тренировал. И она навсегда останется у меня в сердце.

Каждому тренеру нужно 100 дней — чтобы построить команду, чтобы получить поддержку, чтобы в него поверили. Я смотрел матчи при Кононове — и это напоминает ситуацию с «Вильярреалом». Новый тренер — это отличная мотивационная встряска. Команда меняется в лучшую сторону», - приводит слова Рианчо Sport24.ru.

Матч «Вильярреал» - «Спартак» состоится 13 декабря в 20:55 мск.