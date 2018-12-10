Рауль Рианчо: «Спартак» не имеет права проигрывать «Вильярреалу» - Советский спорт
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    • Футбол10 декабря 2018 19:08Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

    Рауль Рианчо: «Спартак» не имеет права проигрывать «Вильярреалу»

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Вильярреалом» в заключительном туре группового этапа Лиги Европы.

    «Безусловно, у «Спартака» есть шанс победить. Команда неплохо выглядит в Лиге Европы, сыграла вничью с «Вильярреалом» в Москве. Все должно сложиться для москвичей положительно. «Спартак» не имеет права проигрывать, но и испанцам нужно рвать жилы, чтобы победить. Точно могу сказать, что мы увидим атакующий футбол.

    Буду болеть за «Спартак», конечно! Это моя команда, я ее тренировал. И она навсегда останется у меня в сердце.

    Каждому тренеру нужно 100 дней — чтобы построить команду, чтобы получить поддержку, чтобы в него поверили. Я смотрел матчи при Кононове — и это напоминает ситуацию с «Вильярреалом». Новый тренер — это отличная мотивационная встряска. Команда меняется в лучшую сторону», - приводит слова Рианчо Sport24.ru.

    Матч «Вильярреал» - «Спартак» состоится 13 декабря в 20:55 мск.

    #рианчо рауль#фк спартак#фк вильярреал#лига европы#Футбол-Россия#кононов олег
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