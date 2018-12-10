Миодраг Божович: Разборки в концовке матча с «Ростовом» пошли «Крыльям Советов» на пользу - Советский спорт
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    • Футбол10 декабря 2018 19:13Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Сметанникова Дарья

    Миодраг Божович: Разборки в концовке матча с «Ростовом» пошли «Крыльям Советов» на пользу

    «Крылья Советов» обыграли «Ростов» (1:0) в рамках 17-го тура российской премьер-лиги.

    Главный тренер самарской команды Миодраг Божович прокомментировал итог заключительного матча перед зимним перерывом.

    «Мы играли по схеме 4-2-3-1 — это моя любимая расстановка. «Ростов» в этом году очень неудобный соперник. Они пропускают мало голов. Это одна из лучших команд по подбору, игре на стандартах и выходу из обороны в атаку. Однако мы выиграли больше единоборств, и это помогло нам. Все было по делу. Зачем наказывать Корниленко за удаление? Он один из ведущих игроков «Крыльев», очень хороший человек. Симуляция? В моменте с удалением он мог просто поскользнуться на таком поле, а не симулировать. То, что в концовке на поле начались разборки между игроками, пошло нам на пользу. «Ростов» выглядел лучше нас, но мы бились и смогли добиться положительного результата», - приводит слова Божовича «Матч ТВ».

    Напомним, что в матче в концовке первого тайма главный арбитр встречи Сергей Карасев удалил с поля нападающего «Крыльев Советов» Сергея Корниленко. В течение нескольких минут у «Ростова» были удалены два футболиста: Рагнар Сигурдссон (84-я минута) и Александр Гацкан (86). С тренерской скамейки был удален главный тренер ростовской команды Валерий Карпин за разговоры с линейным арбитром.

    #божович миодраг#фк ростов#фк крылья советов#рпл#Футбол-Россия
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