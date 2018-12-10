Юрген Клопп: «Наполи» сейчас в лучшем положении - Советский спорт
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    • Футбол10 декабря 2018 19:18Источник: UEFA (УЕФА)Автор: Гичунцев Артур

    Юрген Клопп: «Наполи» сейчас в лучшем положении

    Встреча состоится 11 декабря на домашней арене «красных» и стартует в 23.00 мск.

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи».

    После матча с «Наполи» мы знали, что сделали недостаточно. «Црвена Звезда» была не лучше, а в Париже все было нормально как для выездного матча. Такое случается – мы показали качественную игру, но уступили. Но дома мы пока выступаем хорошо. А завтра мы должны быть еще лучше.

    Нужно создать особую атмосферу благодаря нашей игре. Мы должны это использовать. Я с нетерпением этого жду. Мы всегда стараемся защищаться как можно лучше, но нельзя игнорировать силу соперника. Все дело в качестве оппонентов… Мы внесем тактические изменения и постараемся помочь в создании особой атмосферы.

    Среди всех плохих новостей, связанных с попаданием в эту группу, была одна хорошая – то, что последний матч мы проводим дома. «Наполи» сейчас в лучшем положении. Но нужно радоваться этому шансу. Теперь давайте воспользуемся им", – цитирует Клоппа пресс-служба УЕФА.

    #лига чемпионов#фк ливерпуль#фк наполи#клопп юрген
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