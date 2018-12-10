«Интернасьонал» ждет Луиса Адриано в Бразилии для проведения переговоров - Советский спорт
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    • Футбол10 декабря 2018 19:41Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    «Интернасьонал» ждет Луиса Адриано в Бразилии для проведения переговоров

    Нападающий «Спартака» Луис Адриано может вернуться в «Интернасьонал». Об этом сообщает журналист Rádio Inferno Лукас Коллар в своем твиттере.

    По информации журналиста, Луис Адриано прилетит в Бразилию после матча шестого тура группового этапа Лиги Европы с «Вильярреалом», который состоится 13 декабря. «Интернасьонал» планирует провести с форвардом переговоры на родине.

    Бразильский клуб надеется, что Адриано согласится на уменьшении зарплаты ради возвращения в Бразилию. «Интернасьонал» также не против арендовать футболиста, если тот продлит контракт со «Спартаком».

    Адриано является воспитанником «Интернасьонала». В текущем сезоне 31-летний нападюащий провел за «Спартак» 19 матчей, в которых забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи.

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