«Интернасьонал» ждет Луиса Адриано в Бразилии для проведения переговоров

Футбол 10 декабря 2018 19:41 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Нападающий «Спартака» Луис Адриано может вернуться в «Интернасьонал». Об этом сообщает журналист Rádio Inferno Лукас Коллар в своем твиттере.

По информации журналиста, Луис Адриано прилетит в Бразилию после матча шестого тура группового этапа Лиги Европы с «Вильярреалом», который состоится 13 декабря. «Интернасьонал» планирует провести с форвардом переговоры на родине.

Бразильский клуб надеется, что Адриано согласится на уменьшении зарплаты ради возвращения в Бразилию. «Интернасьонал» также не против арендовать футболиста, если тот продлит контракт со «Спартаком».

Адриано является воспитанником «Интернасьонала». В текущем сезоне 31-летний нападюащий провел за «Спартак» 19 матчей, в которых забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи.