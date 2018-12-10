Мосгорсуд 18 декабря проверит законность ареста Кокорина и Мамаева - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Россия - Премьер-Лига
    17-й тур
    1-й тайм
    Ахмат
    Арсенал
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    16-й тур
    начало в 23:00
    Эвертон
    Уотфорд
    0
    0
  • Испания - Примера
    15-й тур
    начало в 23:00
    Атлетик Б
    Жирона
    0
    0
    • Футбол10 декабря 2018 19:51Источник: «РИА Новости»Автор: Сметанникова Дарья

    Мосгорсуд 18 декабря проверит законность ареста Кокорина и Мамаева

    Срок ареста Александра Кокорина и Павла Мамаева был продлен до 8 февраля.

    Мосгорсуд рассмотрит жалобы на продление срока ареста футболистам 18 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Тверского суда Москвы Анастасию Дзюрко.

    «Апелляционные жалобы защитников Мамаева П.К., Кокорина А.А., Кокорина К.К., Протасовицкого А.С. назначены в апелляционную инстанцию Московского городского суда на 18.12.2018 года в 10.00», - сообщила она.

    Напомним, 11 октября Мамаев и Кокорин были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

    #кокорин александр#мамаев павел#Футбол-Россия
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта