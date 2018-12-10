Мосгорсуд 18 декабря проверит законность ареста Кокорина и Мамаева

Футбол 10 декабря 2018 19:51 Источник: «РИА Новости» Автор: Сметанникова Дарья

Срок ареста Александра Кокорина и Павла Мамаева был продлен до 8 февраля.

Мосгорсуд рассмотрит жалобы на продление срока ареста футболистам 18 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Тверского суда Москвы Анастасию Дзюрко.

«Апелляционные жалобы защитников Мамаева П.К., Кокорина А.А., Кокорина К.К., Протасовицкого А.С. назначены в апелляционную инстанцию Московского городского суда на 18.12.2018 года в 10.00», - сообщила она.

Напомним, 11 октября Мамаев и Кокорин были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.