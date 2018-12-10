Лучано Спаллетти: В полной мере осознаем важность матча ПСВ

Футбол 10 декабря 2018 20:03 Источник: UEFA (УЕФА) Автор: Гичунцев Артур

Напомним, итальянский клуб занимает 3-е место в группе В, набрав 7 очков.

Главный тренер миланского «Интера» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от матча с ПСВ в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, встреча состоится 11 декабря и стартует в 23:00 мск.

"Единственная ошибка, которую мы можем сделать, это переживать о матче в Барселоне. Там серьезные профессионалы, так что нам просто нужно выиграть свой матч.

Мы все в полной мере осознаем важность этого матча. Команда всегда чувствует поддержку болельщиков. И завтра они снова сделают настоящее шоу", –цитирует Спаллетти пресс-служба УЕФА.