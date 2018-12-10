Лучано Спаллетти: В полной мере осознаем важность матча ПСВ - Советский спорт
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    • Футбол10 декабря 2018 20:03Источник: UEFA (УЕФА)Автор: Гичунцев Артур

    Лучано Спаллетти: В полной мере осознаем важность матча ПСВ

    Напомним, итальянский клуб занимает 3-е место в группе В, набрав 7 очков.

    Главный тренер миланского «Интера» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от матча с ПСВ в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Напомним, встреча состоится 11 декабря и стартует в 23:00 мск.

    "Единственная ошибка, которую мы можем сделать, это переживать о матче в Барселоне. Там серьезные профессионалы, так что нам просто нужно выиграть свой матч.

    Мы все в полной мере осознаем важность этого матча. Команда всегда чувствует поддержку болельщиков. И завтра они снова сделают настоящее шоу", –цитирует Спаллетти пресс-служба УЕФА.

    #лига чемпионов#фк интер#фк псв#спаллетти лучано
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