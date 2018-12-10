Суарес не поможет «Барселоне» в матче против «Тоттенхэма»

Футбол 10 декабря 2018 20:31 Источник: Sky Sports Автор: Гичунцев Артур

Встреча состоится завтра, 11 декабря и пройдет на «Камп Ноу».

Уругвайский форвард «Барселоны» Луис Суарес пропустит матч с «Тоттенхэмом» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Об этом информирует Sky Sports.

Ранее сообщалось, что 31-летний нападающий получил повреждение правого колена, однако позже вернулся в строй и провёл на поле 79 минут в матче 15-го тура испанской примеры с «Эспаньолом» (4:0).

В текущем сезоне Суарес провел во всех турнирах 19 матчей, забил 10 голов и отдал 6 голевых передач.