Сергей Семак – о положении «Зенита»: То, что отрыв есть, уже хорошо

Футбол 10 декабря 2018 22:38 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

На данный момент питерский клуб занимает 1-е место в таблице РПЛ, опережая ближайшего преследователя на 1 очко.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре своей команды в текущем сезоне.

"То, что отрыв есть, уже хорошо. Всегда хочется большего, но это чемпионат, где есть пять команд, которые периодически демонстрируют свою силу, находятся на подъеме или на спаде.

Мы начали неплохо, потом хороший отрезок провели «Локомотив», «Краснодар». Все меняется, но есть пятерка команд, сравнимых по силе. Играть еще много. Конечно, поражения не добавляют настроения, но будем работать и готовиться к следующим матчам.

Во всех командах тренеры испытывают давление за результат и за место. Это нормально, к этому нужно быть готовым.

У нас нет выбора набирать тех футболистов, которые нам нужны. Мы хотим использовать сильные качества игроков, которые есть у нас в распоряжении. Когда есть Дзюба, он много выигрывает верховых единоборств – он привык так играть, ему это комфортно. Единственное, игра в таком случае упрощается", – сказал Семак в эфире «Матч ТВ».